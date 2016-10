Triberg-Gremmelsbach. Traditionell ist in Gremmelsbach das Pfarrfest das letzte der Dorffeste im Sommer. Doch von Festmüdigkeit keine Spur. Nach dem Gottesdienst füllte sich der Gemeindesaal, den man dieses Jahr wählte, erst langsam, und nach 12 Uhr musste man sich einen Platz suchen. Selbst der Nebenraum wurde genutzt. Die Bänke und Tische im Freien blieben leer, dafür war die Temperatur denn doch zu kühl. Dieses wie schon im vergangenen Jahr lag die Leitung in den Händen des Gemeindeteams, das nach der Reform des Pfarrgemeinderats gebildet wurde. Seine Aufgaben sind vielseitig: von der Organisation des Gottesdienstes über die Stellung von Lektoren, Kommunionhelfern und Katecheten bis zur Durchführung der Firmung und des Besuchsdienstes für Kranke. Was den Ablauf des Pfarrfestes betraf, so zeigte sich Leiterin Anja Finkbeiner am Abend hochzufrieden. Ein sehr gut eingespieltes Team, hauptsächlich bestehend aus früheren und jetzigen Ministrantinnen und Ministranten, arbeitete Hand in Hand, angefangen bei der Aufstellung von Tischen und Stühlen, Anbringen des Tischschmucks bis zum Ausgeben von Speisen und Getränken. Gern wurden die Speisen, altbewährte Menüs, angenommen. Zum Teil waren sie schon vor der Zeit aus. Was wäre ein Fest ohne Musik? Eine Abteilung der Musik- und Trachtenkapelle spielte unter der Leitung von Bernd Kienzler in Dirndl und Lederhosen flotte Weisen, ab 13 Uhr zwei Stunden lang. Die Frage, was wohl das Schönste am Pfarrfest war, antwortete eine kleine Helferin: "Popcorn machen". An einem Stand im Hausgang verkaufte Steffie Laube Handarbeiten, Wollmützen, gestrickte Handschuhe, auch Hausschuhe und Wollsocken. Auch dies alles fand Zuspruch.