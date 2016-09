Triberg Dahlienvielfalt begeistert Verein

Triberg. Stefan Seufert veranstaltete vergangene Woche den Jahresausflug des Obst-und Gartenbauvereins Triberg-Nußbach. Das Ziel war die Lindauer Dahlienschau in Lindau-Reutin. Das spendenfinanzierte Projekt zeigt Dahlien aller Sorten in den allerschönsten Farben und Musterungen. Die Dahlienschau besteht aus über 7000 Pflanzen auf über 8000 Quadratmetern, die in Schaubeeten mit über 800 Sorten, einem Versuchsfeld für Dahliensämlinge, einem gewerblichen Schnittfeld und einem Feld mit Verkaufsdahlien aufgeteilt sind. Außerdem sind noch weitere Schnittpflanzen angebaut.