Triberg Chicken-Nuggets bessern Kasse auf

Die Mitgliederzahlen sind gestiegen, es konnten ein aktives Mitglied, ein aktives Mitglied in die Jugendgruppe und dreizehn Passive, das heißt finanziell unterstützende Mitglieder geworben werden. Mit 45 Aktiven ist der Nußbacher Geflügelzuchtverein gut bestückt, dazu kommen noch 13 Jugendliche Züchter, 59 passive und elf Ehrenmitglieder.

Schriftführerin Doris Krämer konnte in ihren Aufzeichnungen Besuche bei Geflügelschauen aufzählen, welche vor Ausbruch der Vogelkrankheit stattfanden. Aber ein harter Rückschlag für die Züchter war die damit verbundene Stallpflicht. Auch die Teilnahme an der Einweihung des Dorfbrunnens oder am Fasnachtumzug rief sie noch einmal in Erinnerung. Kassier Heinz Hettich gab der Versammlung die Finanzbewegungen bekannt. Der Kassenstand wies ein Plus auf und die Prüfer Dietmar Hippach und Gerold Kammerer bestätigten auch die übersichtliche und einwandfreie Führung.

In Vertretung des Zuchtwartes Berthold Nock verlas Dietmar Hippach dessen Bericht. Mit Erfolge wurden bei den Ausstellungen Enten-Europa-Schau in Ried im Innkreis/Österreich, deutsche Junggeflügelschau in Hannover, Vergleichsschau Elzach und auf der Landesschau Rheinberg Tiere ausgestellt und gut bewertet.

In den Brutapparat, der von Hubert Schwäble betreut wird, sind derzeit 1061 Eier eingelegt. Es können noch bis etwa Mitte Juni Eier gebracht werden. Auch die Jugendabteilung blickt auf züchterische Erfolge zurück – Jugendwart Michael Nock konnte davon berichten. Gerne würde er am Landesjugendtreffen in Dillweissenstein teilnehmen, dazu erwartet er noch Anmeldungen. Durch den Verkauf von Chicken-Nuggets am Nußbacher Weihnachtsmarkt können die Jugendlichen auch mit ihrem Kassenstand zufrieden sein.

Ringwart Martin Klausmann hatte die Ausgabe der Ringe festgehalten – 1020 Stück hatte er bis jetzt an die Züchter ausgegeben. Die Entlastung des Vorstandsbeantragte Ortschaftsrat Andreas Nock, hier gab es keine Einwände der Versammelten. Die zu wählenden Vorstandsmitglieder wurden alle einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: der zweite Vorsitzenden Sebastian Schwab, Kassier Heinz Hettich, der zweite Schriftführer Michel Krämer, die Jugendwarte Michael Nock und Jürgen Henninger, sowie Beisitzer Otto Kienzler. Auch Kassenprüfer Dietmar Hippach wurde für weitere zwei Jahre gewählt.

Patrick Hettich bedankte sich bei allen Züchtern, die ihn unterstützten und hofft, dass auch die im Januar 2018 geplante Kreis- und Kreisjugendschau wieder stattfinden kann. Der erste Landesvorsitzende Walter Weisser berichtete von verschiedenen Gesprächen, landesweit, wie Geflügelzuchtvereine künftig mit der Vogelgrippe anders umgehen könnten oder dürften. Hier führte auch die Stallpflicht an.

Zum Schluss hielt der zweite Vorsitzende Sebastian Schwab ein kurzes, fachbezogenes Referat, wie gute Zuchterfolge erzielt werden können. Er hatte "Japanische Legewachteln" mitgebracht, eine einfache und ruhige Rasse, wie er erklärte, die auch von Kindern gut gehalten werden kann.