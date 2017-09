Triberg CDU gewinnt mit deutlichen Verlusten

AfD-Kandiat Joachim Senger holte bei seiner ersten Kandidatur die meisten Stimmen in Triberg mit 9,7 Prozent, in Schönwald 8,9 und in Schonach 7,4. Seine Partei schaffte auf Anhieb in Triberg satte 11,2 Prozent, in Schönwald 10,5, in Schonach 8,5.

Der Grünen-Kandidat Volker Goerz erzielte ein besseres Ergebnis als Vorgängerin Cornelia Kunkis-Becker. Er holte in Schonach 8,5 Prozent (plus 2,1), gefolgt von Schönwald mit 8,2 (plus 1,9) und Triberg 8,1 (plus 1,4). Bei den Zweitstimmen legten die Grünen auch zu. Sie erreichten in Schonach 10,9 Prozent (plus 3,5), in Schönwald 10,5 (plus 3,3), in Triberg 9,6 (plus 2,4).