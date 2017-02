Triberg Bundes-Wettbewerb: Triberg zur "Best Christmas City 2016" gekürt

Und – Triberg ist "Best Christmas City 2016" in der Kategorie Kleinstadt. "Wenn es uns keine zusätzliche Arbeit macht" sei dabei Prämisse sowohl von Bürgermeister Gallus Strobel als auch von den Machern Rainer Huber und Thomas Weisser gewesen, erinnerten sich die Verantwortlichen. Und Arnold hatte sich an die Bewerbung gemacht.

Nur um irgendwann festzustellen, dass sie weit abgeschlagen auf Platz 15 in der Publikumsgunst lagen. "Dann haben wir das aus den Augen verloren", gestehen sie allesamt.

Vor wenigen Tagen sei dann ein Anruf gekommen, ob jemand kommen würde zur Messe Frankfurt zur Preisverleihung. Oscarmäßig sei die Preisverleihung gelaufen, denn anders als beim Publikumspreis zählte hier nur der Eindruck der Fachjury. "And the Winner is – Triberg im Schwarzwald", hieß es dann, beschrieb Thomas Weisser den entscheidenden Eindruck.