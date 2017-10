Triberg Bürgermeisterwahl: Gallus Strobel einziger Bewerber

Offiziell wird dies der Gemeindewahlausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstagmorgen ab 8.45 Uhr im Triberger Rathaussaal feststellen, dies ist jedoch nur noch eine Formalie. Denn bis Montagabend, 18 Uhr, hatten Bewerber die Möglichkeit, ihre Kandidatur um den Chefsessel im Triberger Rathaus kundzutun und die dafür notwendigen Unterlagen bei der Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Hauptamtsleiterin Barbara Duffner, einzureichen.

Der erste, der seinen Hut in den Ring warf, war Gallus Strobel. Der 63-Jährige hat längst angekündigt, dass er eine dritte Amtszeit anstrebt und somit für weitere acht Jahre das Oberhaupt der Wasserfallstadt bleiben will. Seine Bewerbung holte Barbara Duffner, am ersten Werktag nach der öffentlichen Stellenausschreibung, also am 11. September morgens um 7.30 Uhr, aus dem Briefkasten am Triberger Rathaus. Da seine Unterlagen zuerst eintrafen, wird Strobel bei der Wahl am 12. November ganz oben auf der Kandidatenliste stehen.

Strobel will weiterhin Tribergs Zugpferd bleiben