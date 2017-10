Triberg Bürgermeisterwahl findet wie geplant statt

"Die Wahl findet wie geplant am 12. November statt", informiert Hauptamtsleiterin und Gemeindewahlausschussvorsitzende Barbara Duffner auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der zweite Anwärter, der Triberger Hotelier Günther Möckesch, der seine Bewerbung am letzten, möglichen Bewerbungstag im Rathaus abgeben ließ und diese aufgrund fehlender Unterlagen vom Gemeindewahlausschuss am Dienstagmorgen zurückgewiesen wurde, wurde von Duffner noch am selben Tag per E-Mail und zusätzlich per schriftlicher Zustellung an seine Wohnadresse über seine unvollständigen Unterlagen in Kenntnis gesetzt.

Am Mittwochvormittag in der Frühe meldete sich Möckesch, der sich derzeit im Ausland befindet, per E-Mail bei der Wahlausschussvorsitzenden. "Wir warten jetzt ab, rechnen jedoch damit, dass Herr Möckesch Widerspruch gegen die Zurückweisung seiner Bewerbung einlegen wird. Bislang liegt aber noch kein wirksamer Widerspruch vor", so Duffner. Möckesch habe dafür nun vier Wochen Zeit.