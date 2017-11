Triberg Bürgermeister werden: Nicht ganz einfach

Der ortsansässige Hotelier Günther Möckesch hatte ebenfalls seine Bewerbungsunterlagen eingereicht und wollte um den Sitz im Rathaus kämpfen. Dazu wird es aber nicht kommen, denn aufgrund formeller Fehler wurde seine Bewerbung vom Gemeindewahlausschuss unter dem Vorsitz von Barbara Duffner abgelehnt (wir berichteten). Da half auch der zweimalige Widerspruch von Möckesch nicht.

Doch was sind in diesem Fall formelle Fehler? Was muss man beachten, wenn man Bürgermeister werden möchte? Und wer kann überhaupt zur Wahl zugelassen werden? Der Schwarzwälder Bote beantwortet die wichtigsten Fragen.