Triberg Bürgerinfos per E-Mail

Triberg-Gremmelsbach (nv). Ortsvorsteher Reinhard Storz ließ in der jüngsten Ortschaftsratssitzung ein Info-Blatt über die Länge sämtlicher Gemeindeverbindungsstraßen in Gremmelsbach an die Ortschaftsräte verteilen. Die Gesamtlänge dieser Straßen in Gremmelsbach beträgt rund 21,7 Kilometer.