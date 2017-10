Triberg Bürger haben keine Fragen an Strobel

Als weiteres zentrales und bereits angestoßenes Thema bezeichnete Strobel die Belebung auf dem künftigen Edeka-Markt. Vor allem bereits Erreichtes listete er auf. Er warf aber auch einen Blick in die Zukunft und schilderte anstehende Vorhaben. In der neuen Amtszeit wolle er auch an der Schaffung neuer Parkplätze und Übernachtungsmöglichkeiten arbeiten. Für weitere Projekte wie eine neue Aussegnungshalle auf dem Triberger Friedhof oder den Erwerb des Bahnhofs hatte er konkrete Ideen.

Zentral bei einer Wiederwahl sei das in die Jahre gekommene Feuerwehrgerätehaus in Triberg, für das ein neuer Standort gesucht werde. Auch die Zukunft des Waldsportbads will Strobel in die Hand nehmen. "Wir werden im Gemeinderat beraten müssen, ob und wie wir das neue Waldsportbad gestallten können", erklärte Strobel und nannte Ideen wie beispielsweise die Verlegung des Eingangsbereichs an die Rohrbacher Straße. Wichtig für ihn sei zudem der fünfte Bauabschnitt des Boulevards.

Auch die Vereine vergaß Strobel nicht. Über seine Ziele berichteten wir bereits. "Triberg hat Zukunft, aber es ist noch viel zu tun. Das ist die Botschaft, die ich ihnen gerne mitgeben würde", resümierte der Bewerber um den Rathauschefsessel und äußerte seine Hoffnung auf eine hohe Wahlbeteiligung.

Bei der anschließend eingeleiteten Fragerunde, gab es auch nach einer Aufforderung von Klaus Wangler, keine Fragen aus den Reihen der Besucher, unter denen sich viele Rathausmitarbeiter und Gemeinderäte befanden.

Zurückhaltend äußerte sich anschließend die Vorsitzende des Wahlausschusses, Barbara Duffner, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten, wie sie sich die geringe Besucherzahl und die nicht gestellten Fragen erkläre. "Der Bewerber ist bekannt, an dem wird sehr viel liegen", so Duffner. "Es ist auch nicht unbedingt an der Tagesordnung, dass es nur einen Kandidaten gibt".

Gallus Strobel war zufrieden mit dem Verlauf des nur etwas mehr als eine halbe Stunde dauernden Abends. "Es war eine umfassende Darstellung, die ich geboten habe", erklärte er.

"Ich bin erstaunt, dass es ohne Fragen abgegangen ist. Das war so nicht zu erwarten", meinte Klaus Wangler, der auch Vorsitzender der CDU-Fraktion im Gemeinderat ist. Strobel sei jedoch hinreichend bekannt und die Wähler könnten ihn einschätzen und wüssten, was bewegt wurde. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Susanne Muschal kritisierte Strobel. "Er hat die Arbeit vorgeführt, die wir im Stadtrat gemeinsam geleistet haben". Sie wünschte sich von Strobel, dass er regelmäßig einen Abend veranstalte, an dem alle Bürger Fragen stellen könnten.

Eine Bürgerin war sichtlich enttäuscht und antwortete auf die Frage, ob sie sich mehr von der Veranstaltung erwartet hätte, mit "ja".