Schonach. Das Bücherei-Team und der Eine-Welt-Kreis "Efata" laden zur Buchausstellung und zum Eine-Welt-Waren-Verkauf von fair gehandelten Waren aus Afrika, Asien und Lateinamerika im Pfarrzentrum Schonach ein. Angeboten werden verschiedene Lebensmittel, unter anderem Kaffee, Tee, Honig, Gewürze und Schokolade. Außerdem gibt es Kunsthandwerk wie Schmuck und Dekoartikel, aber auch Schals, Tücher, Taschen und Geschenke für jeden Anlass. Die Einnahmen dieses Tee-Verkaufs kommen wieder einem sozialen Projekt in Moldawien zugute. Am Sonntag, 6. November, gastiert ab 17.30 das Improtheater der Uni Freiburg. Öffnungszeiten sind Samstag, 5. November, 17 bis 20 Uhr und Sonntag, 6. November, 10 bis 18 Uhr. Es gibt durchgehend Kaffee und Kuchen. Am Mittwoch, 9. November ist von 16 bis 19 Uhr geöffnet.