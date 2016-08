Triberg "British Columbia mit einem Wohnmobil entdecken"

Nach vielen Jahren geht es mal wieder nach Österreich. Zunächst einige Tage auf eine Jagdhütte im Salzkammergut, danach wechseln wir ins Dachsteingebirge und lassen es uns noch ein bisschen gut gehen.

Wie können Sie dort am besten abschalten?

Ganz sicher werden wir uns viel in der Natur aufhalten, bei verschiedenen Touren die Bergwelt mit den großartigen Panoramen und Aussichten genießen. Das gilt auch für die eine oder andere Jause. Selbstverständlich werden wir zwischendurch auch immer die Seele baumeln lassen, beispielsweise am Pool oder am See.

Sind Sie eher der Strand-, Pool- oder der Bergtyp?

Über all die Jahre habe ich mich da nie festlegen lassen. Jeder Möglichkeit kann ich etwas abgewinnen. Entscheidend sind immer Lust und Laune, die jeweilige Verfassung und die aktuellen Lebensumstände.

Mal ehrlich: Reservieren Sie Ihre Liege am Pool?

Nie.

Käme Camping für Sie noch in Frage?

Das kommt auf die Form und das Ambiente an: Im Mobilhome durchaus, im Wohnmobil, wenn die Tour passt.

Bleiben Arbeit und Laptop zu Hause?

Leider nicht komplett. Gerade in diesem Jahr ist die Erreichbarkeit für das Schulamt wichtig, da die Personalplanung für das kommende Schuljahr noch nicht endgültig abgeschlossen ist.

Ist ihr Handy abgeschaltet?

Ja.

Warum?

Die Erholung ist effektiver und nachhaltiger, wenn wirklich Abstand zum beruflichen Alltag entsteht. Wäre das nicht so, könnten viele ja gleich ihren Urlaub am Arbeitsplatz verbringen.

Ihre Urlaubslektüre?

"Der Schwarm" von Frank Schätzing. Ein knapp 1000-Seiten-Thriller, den der Spiegel als "Ein wild schäumender Abenteuer-Cocktail" bezeichnet hat.

Treiben Sie Sport im Urlaub?

Meine Frau und ich bewegen uns regelmäßig, selbstverständlich auch zusammen mit unserem Hund beim diesjährigen Urlaub in den Bergen. Unsere Nordic-Walking-Stöcke werden uns begleiten.

Welchen Trip aus der Jugendzeit würden Sie gerne noch mal wiederholen?

Eine Safari durch die afrikanischen Steppen.

Und wohin würde Ihre Traumreise gehen?

In absehbarer Zeit wollen wir British Columbia entdecken. Und zwar – um auf eine vorherige Frage zurückzukommen – mit einem Wohnmobil, möglichst offroad-tauglich.

Wann wollen Sie starten?

Sobald die äußeren Umstände, die entscheidenden Voraussetzungen eben, stimmen. Gerne schon 2017.

Welches ist Ihr Lieblingsort im Schwarzwald-Baar-Kreis, an dem Sie Ihre Seele baumeln lassen können?

Da gibt es mehrere. Grundsätzlich bin ich gerne dort, wo das Auge in die Ferne schauen kann, also auf der Höhe. Dazu gehören zum Beispiel Leutschenbach, Vogte, Hohnen, Staude, Geutsche, Stöcklewald, Escheck, Wilhelmshöhe und Schöne Aussicht.

Gehen Sie zur Abkühlung ins Freibad oder lieber an den See?

Als Naturliebhaber bevorzuge ich selbstverständlich das natürliche Gewässer. In der Regel findet sich da eher ein ruhiges Plätzchen.

Ihre Lieblingseissorte?

Karamell.

Am meisten nervt Sie im Sommer?

Auf Stechmücken und Bremsen könnte ich bedenkenlos verzichten.

Ihr Lieblings-Sommeressen?

Gegrilltes aus heimischen Wäldern, Gemüse und Salate aus dem eigenen Garten. Pfifferlinge allerdings in einem Rahmsößchen.

Ihr Lieblingsgetränk im Sommer?

Cassis, Johannisbeerschorle, ein kühles Pils.

Wie halten Sie’s mit der Kleiderordnung? Müssen Anzug und Krawatte auch bei 35 Grad sein?

Das kommt ganz auf den Anlass an. Bei dienstlichen Anlässen wird die Kleiderordnung selbstverständlich eingehalten, völlig temperaturunabhängig. Gleiches gilt für besondere Ereignisse in jedem Lebensbereich. Anders sieht es natürlich in der Freizeit oder im privaten Bereich aus. Da haben auch kurze Hosen ihren Platz.

Was steht bei Ihnen nach den Ferien als wichtigstes Projekt an?

Da geht es zuallererst darum, den neuen Bildungsplan für unsere Schüler optimal umzusetzen, um den Jugendlichen im Einzugsbereich der RST bestmögliche Voraussetzungen für ihren weiteren Lebensweg zu bieten. Generell ist Schulentwicklung ja ein endloses Thema. Gerade wir älteren merken, wie sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten vieles verändert hat, beispielsweise in der Gesellschaft, in den Familien, in den Medien, im Konsumverhalten, im religiösen Leben und bei den Werten. Alles Dinge, die Schule betreffen, die Schule angehen, die Schule aufgreifen muss, die Schule möglicherweise präventiv zu bearbeiten hat. Die RST betreffend stehen selbstverständlich Aufgaben und Ziele im Raum, die es gemeinsam mit allen Beteiligten umzusetzen gilt.

Seit dem Jahr 2009 leitet Waldfried Sandmann die Realschule Triberg. Der 60-jährige Rektor ist verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter, Enkelkinder und wohnt mit seiner Frau in Waldmössingen. Der leidenschaftliche Jäger und begeisterte Wanderer ist in seiner Freizeit gerne in der Natur unterwegs.