Triberg Brauwasser kommt vom Windkapf

Es folgten Ausführungen über das Brauwasser, das seit 15 Jahren vom Windkapfgebiet zugeführt wird. Das war juristisch nicht einfach, weil mehrere Instanzen ihre Zustimmung geben mussten. Das sei schließlich nach einigen Prozessen gelungen. Es gibt eine sieben Kilometer lange Leitung zur Brauerei, die unter der Eisenbahntrasse, unter der Bundesstraße 33 und unter der Gutach hindurch geführt werden musste. Eine Spezialfirma aus Österreich schaffte das.

Beim Windkapf stieß man auf einen tiefen, langen Stollen, dessen Bauzeit nicht genau festzustellen ist. So bleibt es bei der Vermutung, dass die Grabung mit dem Römerlager in Rottweil zusammenhängt, das das größte nördlich der Alpen war. Das Wasser aus 900 Metern Höhe wird nicht nur zum Brauen gebraucht. Wegen seiner hohen Qualität wird es "Lebensquell" genannt und in ganz Deutschland verkauft.

In den Werksräumen erlebten die Besucher die Fließbänder in Aktion, die ganze Welt der Automation, höchste Ingenieurskunst. Tausende Flaschen werden hier gereinigt, gefüllt, etikettiert und abtransportiert.

Woran der Laie auch nicht denkt: Der Braumeister muss den Ansturm auf das Bier monatelang voraussehen können. Nicht das ganze Jahr wird gleich viel Gerstensaft getrunken. Im Sommer mit vielen Wald- und Dorffesten darf das Bier nicht ausgehen.

Gerade in einer Brauerei gehört für die Besucher eine Bierprobe dazu. Ganz individuell konnte jeder nach eigenem Geschmack Bier bestellen. Doch nach Hause ging man noch lange nicht. Den Abschluss feierte man im "Goldenen Rössle" in Gremmelsbach.