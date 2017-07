Triberg Bootsfahrt auf idyllischem Bergsee

Triberg. Im Rahmen des Schüleraustauschs zwischen Triberg und Fréjus fahren seit über 30 Jahren regelmäßig Schüler der neunten Klassen des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg nach Frankreich. Auch dieses Jahr machte sich eine Gruppe von Jugendlichen in Begleitung von Lehrer Alois Amann auf den Weg an die Côte d’Azur, um sechs Tage in der Partnerstadt zu verbringen.

Dort erwartete sie bei herrlichem Sommerwetter ein interessantes Programm, welches von einer Bootsfahrt auf einem idyllischen Bergsee in den Schluchten des Verdon bis zu einem Tagesausflug nach Nizza reichte. Unter anderem besuchten sie dort das nationale Sportmuseum, wo sich die Schüler in einer Blindensportart versuchen durften. Der klassische Schulbesuch kam auch nicht zu kurz, bei dem sie mehrmals Gelegenheit hatten, den Schulalltag ihrer französischen Gastgeber kennen zu lernen. Außerdem besichtigten sie im Rahmen einer Stadtführung die Überbleibsel aus der Römerzeit, so zum Beispiel das Aquädukt und das Theater.

Bei allen Aktivitäten, und nicht zuletzt auch in den Gastfamilien, konnten die Schüler ihre Französischkenntnisse testen und vertiefen. Somit können sie auf eine Woche zurückblicken, die allen viel Freude bereitete, gleichzeitig informativ und lehrreich war.