Triberg Blumenfestival führt quer durch die Stadt

Im voll besetzten Bus, der die Teilnehmer auch in Schönwald und Schonach abholte, wurden sie von der Reiseleiterin Claudia Waldvogel begrüßt, mit dem Monatsimpuls eingestimmt und über die Sehenswürdigkeiten auf dem Blumenfestival informiert.

In Lahr bestand die Möglichkeit, den beschilderten Chrysanthemenrundweg durch die geschmückte Stadt zu begehen, ganz bequem konnte man sich mit dem Bähnle fahren lassen oder in einer Fahrt mit dem Riesenrad die Blumenarrangements von oben zu betrachten. Jeder konnte sich nach Lust und Laune von der Blumenpracht inspirieren lassen.

Die Vorsitzende Claudia Waldvogel hatte noch ein Treffen mit dem Frauenbund in Lahr organisiert, der eine Andacht in der St. Peter und Paul gestaltete. Auch dieses Angebot wurde von einigen wahrgenommen. Zum Gruppenbild vor dem Storchenturm haben sich die Ausflügler eingefunden, um den gelungenen Tag bildlich festzuhalten. Zum Abschluss wurde im Restaurant Dammenmühle in Lahr eingekehrt, um den Tag vor der Heimfahrt gemütlich ausklingen zu lassen.