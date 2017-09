Triberg Blumen und eine Urkunde für 25-jährige Treue

Rektor Felix Ludwig, der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands "Raumschaft Triberg" (GVV) Alexander Kutzner, Hauptamtsleiterin Barbara Duffner sowie der Personalratsvorsitzende Clemens Scherzinger nahmen ebenfalls an der Ehrung teil, in der die Arbeit der langjährigen Mitarbeiterin gewürdigt wurde. Ingeborg Schneider aus Triberg wurde zum 17. August 1992 als Sekretärin der Grund- und Hauptschule in der Wasserfallstadt angestellt. Sie kennt sich in der Einrichtung, die derzeit umfassend saniert wird, bestens aus. Die Teilzeitbeschäftigte ist im Schulsekretariat die zentrale Anlaufstelle für die Schüler und Eltern. Die anfallenden Verwaltungsaufgaben für den Schulträger, wie beispielsweise die Schülerbeförderung, gehören ebenso zu ihrem umfangreichen Arbeitsgebiet wie allgemeine Sekretariatsaufgaben oder die Unterstützung der Schulleitung rund um die organisatorischen Arbeiten.