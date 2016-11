Schönwald. Das 111. Jahreskonzert von Musikverein und Kurkapelle findet am 26. Dezember um 19.30 Uhr in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald statt. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Die Plätze müssen bis 19.15 Uhr eingenommen sein. Seit September laufen die Vorbereitungen zu einem abwechslungsreichen Konzertprogramm mit Stücken von "Walt Disney", "Kraftwerk" erzählt die Geschichte der Gemeinde Grafenrheinfeld. Weitere Stücke sind "The new village" und Highlights aus "Lord oft he dance", "Super Nova" und Hits von Robbie Williams sowie von Udo Jürgens. Der Traditionsmarsch "Zum Städtel hinaus" beschließt den Abend. Karten im Vorverkauf bis zum 24. Dezember auf der Tourist Info Schönwald, im Getränkemarkt Zimmermann oder online unter www.musikverein-schönwald.de.