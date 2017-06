Triberg Bis Sonntag fasten Muslime bis die Sonne untergeht

Triberg. Keine leichte Zeit haben derzeit die Muslime, denn seit mehr als drei Wochen befinden sie sich im Ramadan, dem Fastenmonat. Im islamischen Glauben ist der Monat Ramadan derjenige, in dem der Koran erstmals von Gott für die Menschen herab gesandt wurde.

Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wird in diesem Monat gefastet. Da sich die Islamische Kalenderrechnung an den Mondkalender hält, "wandert" der Fastenmonat. Es gibt nur wenige Ausnahmen, denn "Wer nun von euch während des Monats anwesend ist soll in ihm fasten". Was aber auch bedeutet, dass derjenige, der auf Reisen ist, vom Fasten befreit ist.

Ein gläubiger Moslem aber wird bis zum letzten Sonntag im Monat Ramadan ab etwa fünf Uhr morgens fasten – bis die Sonne untergeht, also etwa gegen 21.30 Uhr. In dieser Zeit wird weder gegessen, noch getrunken, nicht einmal Wasser, erläuterte der Vorsitzende der Islamischen Gemeinde Triberg, Erdal Dağlar gegenüber unserer Zeitung. In diesem Jahr begann der Ramadan am 26. Mai – der letzte Tag der Fastenzeit ist der 25. Juni. Dann beginnt einer der höchsten Feiertage, das "Zuckerfest", Ramazan Bayrami, (Bayrami heißt Feiertag).