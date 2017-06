Triberg Betrunkener Rollerfahrer und Sozius verletzt

Triberg-Nußbach. Mit über 1,5 Promille war der 27-Jährige mit seinem 20-jährigen Sozius am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr auf einem schwarzen Kleinkraftrad-Roller auf der Vordertalstraße talwärts in Richtung Nußbach unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve verlor der Rollerfahrer die Kontrolle über das motorisierte Zweirad und kam zunächst nach rechts von der Straße ab. Nach einem Kontakt der Räder mit dem unbefestigten Seitenstreifen schlingerte der Roller zurück in Richtung Straße, wo es zum Sturz kam. Beide jungen Männer zogen sich schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurden die Verletzten in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht.

Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, war der Rollerfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem war der Roller nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Der 27-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein und unter Alkoholeinwirkung sowie für den verursachten Unfall verantworten müssen.