Triberg Betrunken und ohne Führerschein

worden war, wendete die Frau und fuhr in Richtung Triberg davon. Eine zweite verständigte Streifenwagenbesatzung wollte die Fahrerin anschließend in Triberg anhalten. Die Aufforderung zum Anhalten ignorierte sie ebenfalls. Sie lenkte ihren Wagen kurzerhand über den Gehweg an der Kontrollstelle vorbei. Die Beamten konnten letztendlich den Wagen in der Friedrichstraße stoppen und kontrollieren. Die unter Alkoholeinwirkung stehende Fahrerin konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Den Führerschein musste sie bereits Mitte September wegen einer begangenen Verkehrsunfallflucht abgeben. Die Beamten staunten nicht schlecht, als die aufgebrachte 58-Jährige während der Kontrolle ihren Hausrat aus dem Auto auslud und mitgeführte Porzellanvasen und -schüsseln auf der Straße zerschmetterte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren

verantworten.