Triberg Besucherzahlen sind leicht rückläufig

Vorsitzender Siegfried Heim hieß die Gäste willkommen und übergab das Zepter an Klaus Nagel, der in groben Zügen über wichtige Ereignisse im Verein informierte. So berichtete er über die wesentlichen Besprechungspunkte in den Vorstandssitzungen wie die Einführung der neuen Audioguides in Deutsch und der Besucherrückgang im Museumscafé seit Beginn der Bauarbeiten des Edeka-Marktes. Aber auch die Museumsfasnet, die Kulturmontage und die Anschaffung eines Beamers sowie die Einrichtung von freiem WLAN Empfang im Museumscafé ab Mai 2018, waren Thema seines Vortrags.

Kurt Eitner erwähnte, dass das älteste Orchestrion des Museums in der Haupthalle im kommenden Jahr restauriert wird. Die Kosten belaufen sich auf rund 43 000 Euro, wovon sich das Land Baden-Württemberg mit maximal 15000 Euro beteiligen wird.

Für lange, erfolgreiche Mitarbeit im Vorstandsgremium bedankte sich Nagel mit einer Urkunde und einem Geschenk. So wurden Siegfried Heim (über zehn Jahre erster Vorsitzender, Klaus Nagel (über 15 Jahre Vorstandsmitglied), Kurt Eitner (über 25 Jahre Vorstandsmitglied), Ehren-Vorsitzender Adolf Hermann (30 Jahre im Vorstand), Kassenprüfer Michael Hummel (über zehn Jahre), geehrt. Ebenso erhielten fünf Mitarbeiterinnen für ihre hervorragende Mitarbeit im Museumsteam jeweils einen Blumenstrauß überreicht.

Vereins-Rechner Hans Joachim Schulte berichtete in komprimierter Form über die markantesten Bilanzzahlen des Jahres 2016. Die Zahl der zahlenden Museumsbesucher war leicht rückläufig belief sich 2016 auf 35 142 Personen. Das sind 2,9 Prozent weniger als 2015.

Die Einnahmen betrugen rund 277 000 Euro, davon stammen 55 Prozent aus Eintrittsgeldern, 19 Prozent aus dem Cafébetrieb, zehn Prozent aus dem Verkaufs-Shop und 16 Prozent aus Raummiete, Spenden und Zuschüssen.

Diesen Einnahmen standen 276 000 Euro an Ausgaben gegenüber, von denen allein 47 Prozent an Personalkosten anfielen. Die Kassenprüfung durch Gemeinderatsmitglied Michael Hummel ergab keinerlei Beanstandungen.

Einstimmige Entlastung

Die Genehmigung des Zahlenwerks erfolgte von der Versammlung einstimmig per Akklamation, sodass anschließend Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold die Entlastung des Vorstands vornehmen konnte. Beisitzer Carsten Sieber schied turnusgemäß aus dem Vorstand des Vereins aus, stellte sich jedoch zur zulässigen Wiederwahl. Auch diese wurde einstimmig angenommen, sodass Sieber erneut für weitere vier Jahre in dieses Amt gewählt wurde. Verschiedenes, Wünsche und Anträge ergaben sich keine, so dass Vorstand und die Mitglieder nach etwa einer Stunde zum gemütlichen Teil des Abend übergehen konnten.

Auf Anfrage des Schwarzwälder Boten wurde mitgeteilt, dass die frühere Leiterin des Museums, Gaby Zähringer, zum 31. Oktober aus persönlichen Gründen ausgeschieden ist und als Nachfolgerin nun die langjährige Mitarbeiterin Angelika Offenburger die Geschicke des Museums leitet.