Triberg Beste Ergebnisse im Tourismusbereich

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung konnte bei einem Volumen von knapp 2,6 Millionen Euro ein Gewinn von 50 000 Euro erwirtschaftet werden – und auch der Eigenbetrieb Tourismus schloss mit dem besten Ergebnis seit Langem, einem Minus von nur 199 000 Euro bei einer Bilanzsumme von rund 7,7 Millionen Euro. "Und nachdem wir im letzten Jahr einen Rekordbesuch am Wasserfall hatten, liegen wir jetzt bei den Wasserfallbesuchern bereits deutlich über diesem tollen Vorjahr", strahlte der Bürgermeister. In diesem Zusammenhang war am Ende der Sitzung auch die Frage des Tribergers Dieter Krapohl zu sehen, der sich endlich die von Nikolaus Arnold vor einiger Zeit vorgestellten Willkommensschilder an den Ortseingängen wünschte. Arnold sei dran, wurde ihm mit einem kleinen Seitenhieb gegen die Ferienlandgemeinden erklärt. Klaus Wangler (CDU) freute sich ebenso über die vorliegenden Zahlen. Die Rechenschaftsberichte 2016 seien analog zu den Vorjahren wieder einmal deutlich besser als die Planung. Dazu passend präsentiere sich die Bevölkerungsentwicklung seit 2010 sehr konstant. "Ich denke, wir können mit dem Ergebnis 2016 sehr gut leben", konstatierte er.

"Ich kann mich nun nur mehr der allgemeinen Freude über dieses sehr positive Ergebnis anschließen", schmunzelte Klaus Nagel (FWV), während Susanne Muschal bei aller Begeisterung über das "beste Ergebnis im Tourismusbereich seit langer Zeit" sowie einem sehr guten Gesamtergebnis zu Vorsicht und Ausgaben-Disziplin mahnte.