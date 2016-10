Triberg Besondere Kuckucksuhren verbinden Heimat und Moderne

Weil die auftraggebende Firma Hauselektronik verkaufe, seien diese Produkte wie Solarpaneelen, Überwachungskameras und Rauchmelder an den beiden Kuckucksuhren angebracht. Dadurch verbinden sich hier Moderne und Heimatverbundenheit auf ungewöhnliche Weise, erklären Zinapold und Krebs.

Das handwerkliche Geschick der drei von MCC wird überregional geschätzt. Ein Amerikaner habe vor einem halben Jahr eine besondere Bestellung eingereicht, nämlich eine umfangreiche, ganz persönliche Kuckucksuhr als Geschenk für seine Frau. So erklang zu den vollen Stunden nicht nur der Kuckucksruf, sondern spielte über eine in der Schweiz gefertigte Melodienwalze das Liebeslied "My heart will go on" von Celine Dion.

Dazu passend küssen sich zwei Figuren. Auch die Hunde des tierliebenden Ehepaares sind in der Kuckucksuhr zu finden. Insgesamt zwölf hangeschnitzte Hunde wurden in das Arrangement eingebaut.

Und schon arbeiten die MCC-Männer an ihrem nächsten Sonderauftrag, einer 1,60 Meter großen Uhr mit Jagdszenen, auf denen etliche geschnitzte Tiere wie Adler, Hirsch und Hasen zu sehen sein werden.

Weitere Informationen: www.olisschnitzstube.de