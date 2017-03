Triberg Berichte und Ausblick

Auf der Tagesordnung stehen neben den üblichen Vorstandsberichten auch Sonstiges, Wünsche und Anträge.

Im Anschluss an die Regularien hält Katja Brudermann einen kurzen Reisevortrag über "Berglandwirtschaft in der Schweiz". Katja Brudermann aus St. Peter lässt die Landfrauen der Raumschaft in Bildern und Worten an ihren persönlichen und fachlichen Entdeckungen in der Schweizer Berglandwirtschaft teilhaben. Grundlage des Vortrags ist eine vierwöchige Fahrradtour durch die Schweiz.

Der Jahresausflug der Landfrauen der Raumschaft findet voraussichtlich am Dienstag, 25. April, statt. Nähere Infos werden in der Hauptversammlung bekanntgegeben. Auf zahlreiches kommen freut sich der Vorstand.