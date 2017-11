Triberg Beratung zu Betreuung und Pflege im Alter

Raumschaft Triberg. Die Beratung im Saal Lazarus-von-Schwendi im Kurhaus Triberg ist kostenlos. Kooperationspartner der Veranstaltung ist die Sozialstation St. Marien Raumschaft Triberg. Der Pflegestützpunkt bietet Auskunft und Beratung rund um Versorgung und Pflege an. Beispielsweise werden folgende Fragen beantwortet: "Wo finde ich die nächste Tagespflege?", "Welche Leistungen gibt es von der Pflegekasse?", "Wie erhalte ich einen Pflegegrad?". Die Beratungsstelle "Alter & Technik" informiert über barrierefreies, sicheres und altersgerechtes Wohnen. Der Vortrag bietet einen Querschnitt rund um die Themen: "Wie richte ich meine Wohnung für ein möglichst langes Leben im eigenen Zuhause ein?", "Wo bekomme ich was?". "Wer bezahlt was?" und "Wo bekomme ich Hilfe?" Hierzu werden auch Beispiele aus der Musterwohnung BEATE gezeigt, in der interessierte Bürger Barrierefreiheit und über 200 Produkte erleben und ausprobieren können. Referentinnen sind Diana Grießhaber vom Pflegestützpunkt Nord, Telefon 07721/9 13 74 56, Mail: pflegestuetzpunkt@Lrasbk.de sowie Maren Koffler von der Beratungsstelle "Alter & Technik", Telefon 07721/91 37 74 oder via Mail an m.koffler@Lrasbk.de.