Triberg Beitragserhöhung auf den Weg gebracht

Die Fortschreibung der Bedarfs- und Entwicklungsplanung für Kindertageseinrichtungen stand wie immer vor den Ferien auf der Agenda des Triberger Gemeinderats. Zum einen ging es dabei um die Plätze selbst, zum anderen standen die Kosten, vor allem für die Eltern, im Fokus.

Triberg. Eine gute Nachricht von Werner Breig: Die Plätze der Triberger Einrichtungen reichen auch für das kommende, im September beginnende Kindergartenjahr nicht nur aus, es stünden sogar noch Plätze als Puffer zur Verfügung, wie der stellvertretende Hauptamtsleiter vorrechnete.

Zusätzlich wird in diesem Zusammenhang natürlich auch über Geld gesprochen. Das Kindergarten-Kuratorium habe die neuen Elternbeiträge bereits vorberaten und einstimmig beschlossen, wusste er. Die Elternbeiträge richten sich nach Empfehlungen des Städte- und Gemeindetags sowie der Kirchen. Dazu kommt die elternfreundliche Urlaubsregelung: Seit 2014 findet in den Pfingst- und Osterferien eine Betreuung von Kindern zwischen drei und elf Jahren statt, die jeweils von 7.30 bis 12.30 Uhr in der Grund- und Hauptschule durchgeführt wird. In den Pfingstferien kostet dies je (Einzel) Kind 24, im Sommer 30 Euro, bei zwei Kindern halbiert sich der Betrag, ab dem dritten Kind kostet es acht, respektive zehn Euro. Künftige Erstklässler dürfen in den letzten Ferientagen den Kindergarten weiter besuchen. Die Kosten für Ü 3-Kinder liegen in Gremmelsbach (Halbtagesgruppe) bei 91 Euro für eine Einkind-Familie, bei zwei Kindern kostet die Betreuung 69 Euro, für die Dreikindfamilie bezahlt 46 Euro, bei vier oder mehr Kindern kostet der Beitrag noch 15 Euro. Ein Kind unter drei Jahren kostet die Eltern 137 Euro (104, 69 und 23 Euro). Die Regelgruppe (St. Anna, Mariengarten, St. Sebastian) mit einer Betreuungszeit von 30 (33,5) Stunden kostet Ü 3 ab September 121 (92, 61 und 20) Euro. Die Gruppe VÖ (verlängerte Öffnungszeiten, St. Anna) liegt bei einem drei-bis sechsjährigen Kind bei 164 (125, 83 und 27) Euro, die unter drei Jahre alten Kinder belasten den Elterngeldbeutel mit 246 (188, 125, 41) Euro. Die Ganztagsgruppe im Mariengarten mit 44,5 Wochenstunden Betreuungszeit wurde bei den Ü 3-Kindern auf 240 (176, 118, 47) Euro, unter drei Jahren auf 361 (264, 178, 70) Euro angehoben. Nicht an die Vorgaben der Verbände hält man sich bei der Krippengruppe in St. Anna: Hier erhöht sich der Beitrag auf 325 (244, 163, 65)Euro, der Vorschlag der Verbände liegt bei 385 (286, 194, 77) Euro.