Triberg "Beim Fußball gibt’s nur eine Sprache"

Triberg-Nußbach. Das persönliche Engagement des Vorsitzenden Martin Kienzler, von Trainer Richard Dittrich und aller Spieler sei beispielhaft. Dieses Engagement galt und gelte, um Flüchtlinge zu integrieren.

Das ist den Fußballern gelungen: Seit über einem halben Jahr trainieren und spielen Adama Ndure aus dem Irak und Thiaa Thajeul Oda aus Gambia bei den Nußbacher Kickern mit. "Ich hab immer eine Gruppe junger Männer bei Maria Tann gesehen", erzählt der in Unterkirnach wohnende Trainer. Er nahm sie manchmal in seinem Auto mit nach Villingen und lud sie nach einiger Zeit zu seinem Fußballtraining ein. Nach anfänglichen Verständigungsschwierigkeiten klappte es. Seither sind sie dabei – und zwar sehr gerne.

Der 20-jährige Adama und der 26 Jahre alte Thiaa Thajul kommen gerne nach Nußbach ins Training, wie sie bestätigten. Ein Ziel des Trainers war es auch, sie bei Spielen einzusetzen, was die beiden besonders freut. Beide besuchen Deutschkurse in Villingen, Adama strebt den Hauptschulabschluss und eine anschließende Schreinerlehre an.