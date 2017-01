Schönwald. Rund 6000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Fahrzeugen sind laut Polizei die Folgen eines Unfalls, der sich bei einem unachtsamen Einparkversuch am Montagnachmittag auf dem Parkplatz beim Höhengasthof Löwen auf der Escheck in Schönwald ereignete. Dort wollte ein 26-jähriger Fahrer eines Kleinbusses von der Bundesstraße 500 kommend beim Gasthof einparken und stieß mit seinem Fahrzeug dabei heftig gegen einen abgestellten Wagen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die beiden nicht unerheblich beschädigten Fahrzeuge blieben bedingt fahrbereit.