Triberg Bei Fieber auf Nummersicher gehen

Zuvor hatte sie den anwesenden jungen Müttern das Thema "Fieber bei Kindern" in allen Facetten näher gebracht. Angefangen von der Temperaturmessung mit diversen Thermometern bis hin zum Fieberkrampf hatte sie etliche Dinge näher zu bringen.

"Quecksilber-Thermometer sind nicht mehr zeitgemäß, da sie relativ leicht brechen – und Quecksilber ist hochgiftig", machte sie geltend. Am sichersten seien die normalen Fieberthermometer, die man bei Kleinkindern rektal anwendet. Ein wenig Creme erleichtere die Einführung, gemessen werden sollte in Seitenlage. Ältere Kinder könnten auch unter der Zunge messen, was eine noch genauere Messung ergebe. Schlechter geeignet seien die modernen Ohr-Thermometer, da die Ohren eine andere Temperatur hätten und das Gerät selbst für die kleinen Gehörgänge einfach zu dick sei.

"Fieber ist keine Krankheit, es zeigt vielmehr an, dass der Körper auf Krankheitserreger reagiert und seine Abwehrkräfte mobilisiert", so die Referentin. Kinder bekämen sehr viel häufiger als Erwachsene Fieber, das auch schon einmal sehr hoch werden könne Daher spreche man bei Kindern bis 38,5 Grad Celsius von erhöhter Temperatur. Erst danach sei es Fieber, ab 39 Grad hohes Fieber.

Das fiebernde Kind verliere meist sehr viel Flüssigkeit, daher sollte man für reichlich Flüssigkeitsaufnahme gesorgt werden. Am besten sollte man zu Wasser, Tee oder verdünnten Säften greifen. Nur in Ausnahmefällen sollte man zu fiebersenkenden Mitteln greifen. Statt der Chemie-Keule könnten aber auch Hausmittel wie Wickel oder Umschläge an Stirn, Handgelenken oder Waden helfen.

Nächste Schulung handelt von Magen-Darm-Problemen

Für Mütter schrecklich mag der Anblick eines krampfenden Kindes sein. Leicht gesagt sei es, Ruhe zu bewahren. Das Kind sollte dann möglichst aufrecht gelagert und die Kleidung gelockert werden. Keinesfalls dürfe das Kind geschüttelt werden, weil dies gefährliche Verletzungen verursachen könnte. Möglichst schnell sollte ein Arzt verständigt werden, dazu sollte man die Dauer des Krampfes kontrolliert werden. "Wenn das Kind einmal gekrampft hat, wird Ihnen der Arzt ein krampflösendes Mittel geben, das in den Po gegeben wird, Achten sie beim Herausziehen darauf, dass Sie das Fläschchen zusammengedrückt lassen – sonst saugt es das Mittel wieder ein", klärte sie die Frauen auf.

Auf keinen Fall sollte nach Abflauen des Fiebers das Kind gleich wieder in die Öffentlichkeit, mindestens ein fieberfreier Tag sollte dazwischen liegen, so Monika Schulz.

In einer Woche findet, wiederum um 9.30 Uhr, der zweite Teil der Schulung statt. Dann wird es um Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen gehen, aber auch um Infekte der oberen Atemwege und selbstgemachte, schnell wirksame Rezepte für Hustensäfte und Ähnliches gehen.