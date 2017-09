Triberg Bei der Trophy röhren die Motoren

Die beiden Rennen in Schonach und Freiamt – hier ist Sigi Weber Hauptorganisator – werden zur Schwarzwälder Slalommeisterschaft gewertet und zählen auch zur DMSB-Slalommeisterschaft und dem DMSB-Slalomcup Südwest. Kein Wunder also, dass die beiden Organisatoren mit harten Kämpfen am Limit und dadurch viel Action und Spannung für die Zuschauer rechnen. 125 Fahrer werden am Samstag in Schonach und 135 am Sonntag in Freiamt starten. Meldungen aus ganz Deutschland und der Schweiz liegen vor. Darunter auch wieder viele Starter aus der Region, etwa Axel Duffner, der mit einem rund 300 PS starken BMW M3 auf die Strecke geht, oder Thorsten Bockstaller aus St. Georgen im Opel Kadett C. Fehlen wird auch nicht der mehrfache deutsche Meister im Slalomfahren, Reinhard Nuber aus Isny.