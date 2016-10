Triberg Begeisterung überwältigend

Wegen der großen Nachfrage zeigen die Kronenlichtspiele Triberg nun in einer weiteren Vorführung am morgigen Sonntag, 30. Oktober, das spektakuläre Musical von der Gala-Jubiläumsvorstellung in London nochmals. Beginn ist um 18 Uhr.

Weitere Informationen: www.kronenlichtspiele.de.