Triberg Begeisterung für Französisch

Dabei werde in immerhin 34 Ländern der Welt französisch gesprochen, erzählte Jaeger. Also sei die Sprache nicht nur für den Touristen interessant. Speziell in Französisch habe die Schule in den letzten 32 Jahren, so lange ist Gabriele Liehl bereits am Schwarzwald-Gymnasium Triberg, in jedem Schuljahr einen Französisch-Kurs zusammen bekommen, erzählt die Französischlehrerin. Nun wolle sie mit dem "France-Mobil" auch künftige Schülergenerationen für die Sprache des direkten Nachbarlandes werben.