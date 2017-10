Triberg Beengte Verhältnisse erschweren Einsatz der Drehleiter

Triberg-Nußbach. Die Herbstübung der Triberger Feuerwehr, Abteilung Nußbach musste unter sehr beengten Verhältnissen bewältigt werden. Das Objekt war das Anwesen Gebhard Kammerer in der Alten Straße.

Das Teilstück der Straße ist dort sehr eng, wo die einzelnen Feuerwehrautos abgestellt werden müssen, musste gut organisiert sein. Teilortskommandant Erhard Haberstroh erläuterte den zahlreichen Zuschauern die Situation.

In der an das Wohngebäude angebauten Lagerhalle kommt es durch ein abgestelltes Fahrzeug zu einem Brand, dieser blieb lange unbemerkt. Erst als Brandgeruch in den Wohnbereich gelangte, wurden die Bewohner aufmerksam.