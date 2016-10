Triberg Baugenossenschaft auf Erfolgskurs

Triberg.Der Jahresbericht der 1913 gegründeten Baugenossenschaft Triberg für das Jahr Geschäftsjahr 2015 liegt vor. Erwartungsgemäß wurden die Zahlen der vergangenen Jahre auch in 2015 erfolgreich fortgeschrieben und so bescheinigten der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats sowie der Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen aus Stuttgart, den Vorstandsmitgliedern Rolf Gehringer und Hans-Peter Sluzalek eine äußerst korrekte und erfolgreiche Arbeit, was sich in der Gewinn- und Verlustrechnung der Genossenschaft deutlich widerspiegelt. Der vollständige Jahresbericht liegt seit dem 10. Oktober in den Räumen der Geschäftsstelle der Baugenossenschaft in Triberg, Schulstraße 20a, während der offiziellen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus. Sämtliche Mitglieder der Baugenossenschaft erhielten fristgerecht die Einladung zur "Ordentlichen Mitgliederversammlung", die am Freitag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr, im Hotel Bären in Triberg, stattfindet.