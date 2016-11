Triberg Bauarbeiten für Vögel

Kaum waren die jeweiligen Genehmigungsverfahren beendet und lagen Genehmigungen vor, gab er grünes Licht für Einzelmaßnahmen. So sind die Wegebauarbeiten im betreffenden Gebiet bereits seit einigen Wochen im Gange. Jetzt hat die ausführende Firma begonnen, die Plattform für den geplanten Kiosk anzulegen.

Die Bauarbeiten behindern allerdings auch die Vorarbeiten für den kommenden Weihnachtszauber. So hoffen die Mitarbeiter, die für Thomas Weisser und Rainer Huber bereits kräftig am Aufbauen sind, dass die Arbeiten für den Greifvogelpark demnächst so weit gediehen sind, dass der Weihnachtszauber ohne Behinderungen über die Bühne gehen kann.