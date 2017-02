Triberg Batman trifft König der Löwen

Triberg. Vorneweg kündigten die Radautrommler den Umzug an, gefolgt vom Kindergarten Sankt Anna. Die Kleinen hatten sich zum Motto "Fantasia" als Burgfräulein, Clowns oder Batman verkleidet. Dem in nichts nach standen die Kinder vom Mariengarten. Beim Musical "König der Löwen" liefen die Zebras friedlich neben den Löwen her.

Hexen ziehen mit viel Rauch durch die Straßen

Die etwas andere Schwarzwaldmarie mit bunten Bollenhüten präsentierten die Musiker des Fanfarenzuges, während die Narrengemeinde Oberstadt als Waldmänner auftrat.