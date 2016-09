Triberg Barockensemble spielt auf

Triberg. Es handelt sich um das dritte Konzert der Reihe "Musica inflammata", in der dem Feuer in seinen verschiedenen Aspekten eine besondere Rolle zukommt. Wenn in den beiden Auftritten zuvor "das geistliche Feuer" und "das Feuer der Liebe" im Vordergrund standen, kreist die Musik großer Komponisten am 24. September um "das weltliche Feuer", erklärt Dolf Peter Oebbecke, der Initiator der Gastspiele des Barockensembles in Triberg, die Trilogie. Nicht fehlen darf dabei die "Feuerwerksmusik" von Georg Friedrich Händel. Aber die Symphoniker werden auch den von Dirigent Christian Birnbaum zusammengestellten weiteren Werken von Antonio Vivaldi (1678 bis 1741), Paul Hainlein (1628 bis 1686), Antonio Caldara (1670 bis 1736) und Gregor Joseph Werner (1695 bis 1766) das passende Feuer in professioneller Weise einhauchen.

"Diese Entwicklung ist schon erstaunlich", wundert sich Oebbecke selbst über die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Barockensemble und der Stadt, die überregional Beachtung und Konzertgäste findet. Angefangen habe es mit seinem Besuch der Bregenzer Festspiele im Jahr 2003, als er von dem Auftritt des Barockensembles der Wiener Symphoniker in der Bregenzer Wallfahrtskirche Maria Bildstein ergriffen und begeistert war. Nach anfäng­lichen Hürden fand Oebbecke den direkten Kontakt zu ­Dirigent Birnbaum und konnte das Barockensemble zu einem Besuch in Triberg gewinnen. Im Jahr 2004 kam es dann zum ersten Konzert in "Maria in der Tanne".

"Es war ein riesen Erfolg", freut sich Oebbecke über den gelungenen Start. Auf beiden Seiten war der Funke übergesprungen. Die Musiker rühmen die besondere Akustik der Triberger Wallfahrtskirche. Und die Menschen aus der Region erfreuen sich an den Darbietungen der Symphoniker, die in den Metropolen der Welt spielen – und doch auch den Weg nach Triberg mit seinen knapp 5000 Einwohnern finden.