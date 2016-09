Triberg Auto rollt fahrerlos an Hauswand

Triberg. Wie die Polizei mitteilte, stellte der belgische Fahrer sein Auto am Waldsportbad ab. Da er das Fahrzeug nicht richtig sicherte, machte es sich bei neun Prozent Gefälle selbstständig. Das Fahrzeug kam am Ende der Rohrbacher Straße an einer Hauswand zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, am Auto und an der Hauswand entstand nur geringer Sachschaden. Der Fahrzeugbesitzer und Wandersmann konnte am Nachmittag von der Polizei ausfindig gemacht werden. Er durfte sein Fahrzeug wieder in Empfang nehmen, allerdings erwartet ihn auch ein Bußgeld.