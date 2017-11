Triberg Auszubildende erhalten Einblicke

Roland Weninger ist Ausbildungsberater der Handwerkskammer Konstanz und damit zuständig für die Ausbildung im Handwerk. Er machte darauf aufmerksam, dass auch das Handwerk immer wichtiger werde.

In der RST erlebten die Schüler eine hohe Qualität der Ausbildung. Er könne das beurteilen, schließlich sei er zwei Mal bei der Zertifizierung für das Projekt BoriS (Berufswahl-Siegel) ist dabei gewesen.

Die Veranstaltung ist an sich nichts Neues, doch diesmal waren es mit 28 Ausstellern so viele Firmen wie nie zuvor, begonnen bei ABB Stotz-Kontakt aus Hornberg bis hin zu den Zinzendorfschulen, die auch Erzieherinnen ausbildet oder auch als weiterführende Schule die verschiedensten Fachabschlüsse anbietet. Es mag wohl bedingt durch das "Boris-Siegel und auch die Einladungen so interessant geworden sein, sich den jungen Schülern als Firma zu präsentieren. Zudem findet heute beinahe ein Wettbewerb um gute Azubis statt.

Neu waren daher neben ABB auch ebm Papst aus der benachbarten Bergstadt oder die Stadt Triberg und die Tourist-Info erstmals dabei.

Sandmann stellte fest, dass durch die schulische Berufsorientierung die Berufswahlkompetenz der Schüler gefördert werde und zugleich die Schule geöffnet werde für die Fachleute der Betriebe und der Wirtschaft – und dass dies zugleich eine Chance für beide Seiten bedeute.

Die Veranstaltung sei eine für beide Seiten wichtige und geschätzte Veranstaltung, die sich seit Jahren etabliert habe. Und da natürlich nicht jeder Schüler von der Realschule direkt in einem Beruf aufschlagen wird, präsentierte sich neben den Zinzendorfschulen auch die Robert-Gerwig-Schule Furtwangen als weiterführende Schule.

Kontakte knüpfen, sich informieren über den einen oder anderen Beruf, die Betriebe – oder auch mal zu trainieren, wie ein Bewerbungsgespräch aussehen kann – das ist der tiefere Sinn hinter der Veranstaltung, an der die Klassen acht bis zehn mit insgesamt rund 200 Schülern beteiligt war. Dann ging es in die Räume der Schule. Da zeigten die einzelnen Firmen, was sie auszeichnet. Da stellten die einen ihre Berufe direkt vor im Rahmen von Workshops, anderen zeigten sich mit Erzeugnissen und Bildern und stellten sich den Schülern im Gespräch vor. Bei Duravit durften die Schüler frisch gegossene Miniatur-Toiletten formen, bei ebm-Papst wurde eine Schaltung gebaut.

Biegen, formen und löten oder auch mal ein Bewerbergespräch führen, sich informieren – über einen Beruf, einen Betrieb oder auch über die Möglichkeiten an den Schulen – all dies wurde den Schülern ermöglicht. Auch der eine oder andere noch Unentschlossene Zehntklässler konnte die Gelegenheit beim Schopfe packen und sich entweder direkt bei einer der vorgestellten Firmen bewerben oder sich zumindest deutlich zu positionieren.