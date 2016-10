Triberg Ausflug zum 70-er

Außerdem trafen sich die Teilnehmer am Bahnhof in Triberg und besichtigten die historische Dampflok, um anschließend nach Gutach zu den Vogtsbauernhöfen zu fahren. Bei einer Führung erhielt die Gruppe einen Einblick, wie das Leben in früheren Jahrhunderten ausschaute.

Zum Rahmenprogramm der Jahrgänger gehörte der Besuch eines alten Bauernhofs, wo in fröhlicher Runde ein zünftiges Bauernvesper eingenommen wurde. Als Überraschung wurde von der Bäuerin ein fernsehreifer Auftritt dargeboten. Den Abend ließ die Gruppe dann in Triberg im Hotel Ketterer beim Abendessen ausklingen.