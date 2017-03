Triberg-Gremmelsbach (nv). Am kommenden Mittwoch, 8. März, machen die Senioren in Gremmelsbach einen Ausflug mit dem Ziel Hornberg zur dortigen Brauerei Ketterer. Um 13.20 Uhr fährt am Marktplatz Triberg ein Bus ab. An den üblichen Haltestellen können die Teilnehmer zusteigen. Abfahrt im Dorf in Gremmelsbach ist um 13.30 Uhr. Für die Gäste wird eine Führung durch die Brauerei angeboten, bei der sie alles über die Braukunst erfahren. "Zum Wohl" heißt es im Anschluss, wenn die verschiedenen Ketterer-Biere probiert werden können. Zum Abschluss ist Einkehr im Goldenen Rössle in Gremmelsbach. Steffi Laube, Telefon 07722/15 15, und Doris Engelke, Telefon 07722/30 41, bitten zudem um Mitteilung darüber, wer noch Mitfahrer aufnehmen kann. Die Kosten betragen sechs Euro.