Triberg Ausflug führt ins Kinzigtal

Die Zeller Keramik Manufaktur mit ihrer über 200-jährigen Geschichte steht für hochwertigste Qualitätsarbeit in der Fertigung von Keramikgeschirren. Heute wie einst setzt die Zeller Keramik auf echte Handarbeit und kombiniert einen den Anforderungen der Zeit entsprechenden Produktionsablauf mit meisterlicher Handwerkskunst. Die Formen werden von Hand gegossen, viele Elemente der weltberühmten Dekore sind handgemalt. Dies wurde den Frauen bei einer Werksführung erklärt, dabei zeigte der Mitarbeiter auch am Objekt, wie ein Henkel an einer Tasse befestigt wird und betonte, dass beide Teile noch in "ledernem, weichen" Zustand sein müssen, damit sie aneinanderhalten.

Beeindruckend war auch die Größe des Ofens, der die Gefäße rund 17 Stunden brennt und dadurch haltbar macht. Auch einer Keramikmalerin konnten die Ausflügler beim Bemalen einer Tasse zusehen. Nach dieser eindrucksvollen Führung erfasste die Gruppe, wie aufwendig die Herstellung der dekorativen Keramik ist.

Nach einer Shopping- und Kaffeepause spazierten die Teilnehmer bei blauem Himmel und die Sonnenstrahlen genießend zur Wallfahrtskirche. Für die Fußmüden fuhr ein Bus.