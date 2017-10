Triberg Aus altem Vorstand wird Aufsichtsrat

Der bisherige Vorstand wird jetzt Aufsichtsrat heißen. "Es ist aber kein Nachtwächter-Aufsichtsrat, die Königsrechte liegen auch in Zukunft bei ihm", so Kampp. Auch mit der neuen Satzung müssen die ehrenamtlichen Aufsichtsratsmitglieder beispielsweise über Baumaßnahmen, Grundstückserwerbe, oder die Aufnahme von Mitgliedern entscheiden. Zudem berufen sie die Mitglieder des neu geschaffenen Vorstandes.

Heimleiter Norman Herr ging in seinem Geschäftsbericht auf die beiden vom Sozialwerk getragenen Häuser ein. Das Pflegeheim St. Antonius sei zu einhundert Prozent ausgelastet und Neuzugänge müssten eine lange Warteliste in Kauf nehmen. Zudem zeigte sich Herr mit der Personalsituation äußerst zufrieden, denn es würden keine Leiharbeitskräfte mehr benötigt. Auch die Fachkräftequote werde erfüllt. Die Qualitätsprüfung des medizinischen Dienstes habe das Heim zum wiederholten Mal mit der Note 1,0 abgeschlossen. Er dankte seinen Mitarbeitern und den neuen Pflegedienstleitern Angelika Landerer und Thilo Hoffmann sowie Beate Grabowski und Nadine Hoffmann, die die Stelle kommissarisch übernommen hatten. Auch für das betreute Wohnen St. Elisabeth gebe es, so Herr, eine lange Warteliste.

Auch wenn im vergangenen Jahr mehr Mitglieder aus dem Verein ausgeschieden als dazu gekommen seien, konnte Kassiererin Angelika Gulde in ihrem Bericht einen Vermögenszuwachs für das Jahr 2016 verzeichnen.

Der Vorsitzende Gallus Strobel blickte in seinem Bericht auf den anstehenden Erweiterungsbau voraus. "Das wird alles sehr schön werden", ist er sich sicher. Im Moment werde die Kapelle in das Erdgeschoss des bestehenden Gebäudes verlegt, sodass sie auch in Zukunft von außen zugänglich sei. Für Februar sei der Abriss des Kapellentrakts geplant, der einem Neubau mit 24 Betten Platz machen soll. Bis zur Sanierung des Altbaus und dem Umbau von Doppelzimmern in Einzelzimmer erhöhe das Heim seine Kapazität von 70 auf 94 Betten. Die Ausschreibungen würden bald beginnen, die Aufträge für die Bauarbeiten dann im Januar vergeben, so Strobel.