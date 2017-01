Triberg Auf Höfen besonders gern gesehen

Das Programm

In den nächsten Tagen wartet auf die Sternsinger ein strammes Programm, weil sie an allen Häusern und Wohnungen klingeln, wie Lukas Nagel betonte. Er selbst habe den Plan für die Stadt gemacht. Erfahrungsgemäß klappe die Organisation ebenfalls sehr gut in den umliegenden Dörfern.

"In Schonach gibt es sieben Gruppen und drei davon werden in die Außenbezirke gefahren wie ins Paradies, auf den Rensberg und den Rohrhardsberg", erläuterte der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Gerald Sandner. Er selber fungiert in Schonach seit Jahren als Sternsinger-Chauffeur und weiß daher, wie sehr die Könige aus dem Morgenland gerade auf einsamen Höfen erwartet werden.

"Die Triberger Könige singen auch im Pflegeheim und in der Asklepiosklinik", freute sich Lukas Nagel. Fünf Gruppen seien in der Wasserfallstadt unterwegs. Zu jeder Gruppe gehören nicht nur ein Betreuer, sondern auch zwei Sammler. Der eine sammle das Geld ein für die be­nachteiligten Alterskollegen in der weiten Welt und der zweite trage die Süßigkeiten, die den Sternsingern geschenkt werden.

Lukas Nagel lobte besonders das Mesner-Ehepaar Thomas und Franziska Mayer, das nicht nur die Kleidung der Sternsinger in Ordnung hält und die afrikanischen Könige schminkt, sondern auch für die jungen Leute einkauft und kocht. "Die Gewänder hat vor vielen Jahren die Hobby-Schneiderin Hedwig Maier genäht", erzählte der Student, der die Aktion in Triberg leitet. Überall werden die prächtigen Kleider bewundert, wie er weiter schwärmte. Hedwig Maier sorgte dafür, dass alle schwarzen Könige einen roten Umhang tragen, die Melchior-Könige sind in Grün gehüllt und die Balthasaren haben blaue Gewänder, während die Sternträger ganz in Weiß daher kommen. Auch die Turbane und Kronen wurden von Maier perfekt aufeinander abgestimmt, so dass die Gruppen ein malerisches Bild bieten und immer wieder Aufsehen erregen.