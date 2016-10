Triberg Auf halber Strecke zwischen Kuschel- und Rheumadecke

Obwohl so negativ denkend, halten sie den ganzen Abend im Publikum Ausschau nach männlichen Exemplaren. Das Lied "Ham se nicht nen Mann für mich" spricht allen aus der Seele. Gabi sagt selbst, sie nehme sich, was sie will. Warum nur einen, wenn ich alle haben kann. Myriam begleitet die Lieder exzellent am Klavier, der Ukulele und der Gitarre.

Sie stellt fest, dass sie sich auf halber Strecke zwischen Kuschel- und Rheumadecke befindet. Für Verena ist jede Sportart ungeeignet. Sie vergnügt sich lieber mit ihren ungesunden Zigaretten. Ihre Hommage an diese ist zu komisch und doch äußerst ehrlich. Wie zeitnah ihr Programm ist, beweisen die vier Mädels mit ihrem Lied zur Ganzkörperrasur von Männern und lassen die Intimzone dabei nicht aus. Gisela ist erfreut darüber, dass sie endlich einen Mann gefunden hat, der ausgezeichnet spülen kann, aber auch andere liebenswerte Dinge mit ihr tut.

Das Publikum war den ganzen Abend aus dem Häuschen und erklatschte sich am Ende rhythmisch die Zugabe. Aufgehübscht mit bunten Arm- und Fußstulpen, mit einem Mikrofon in der Hand ging in der Disco zu "Dancing Queen" nochmals der Punk ab. Und so sagten alle am Ende des frechfrivolen Abends "Wir bereuen nix".