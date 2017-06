Triberg Auf Gespräch mit Bildern einlassen

Um den meist regional tätigen Künstlern eine attraktive Plattform für die Präsentation ihrer kreativen Arbeiten zu bieten, stellen die Banken ihren Kundenraum für Ausstellungen jeglicher Art zur Verfügung. Nun stellt eine Künstlerin aus Krakau ihre Werke aus.

Triberg. Nun lud die Bank zu einem Pressegespräch anlässlich der Eröffnung einer besonderen Kunstausstellung ein. Unter dem Titel "Das Leben und Wir", zeigt die aus Krakau stammende und seit August 2016 in Nußbach lebende Künstlerin Natasza Deddner in Öl oder Acryl auf Leinwand gemalte zeitgenössische Werke, die allesamt in den Jahren 2016 und 2017 in ihrem Nußbacher Atelier entstanden sind.

Die Malerin beherrscht nicht nur exzellent die Strukturtechnik, sondern sie machte sich auch durch außergewöhnliche Projekte wie Workshops und Malwettbewerbe für Kinder sowie "Künstlertreffs" für Erwachsene von sich reden.