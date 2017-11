Triberg Auf ein Bier zu den Zuhörern im Sportheim des SV

Diese Aussagen führten zu weiteren Fragen aus dem Auditorium: "Wann endlich wird die Hintertalstraße saniert?", wollte Sonja Schätzle wissen. Das sei im Zuge des Breitbandausbaus richtig, daher solle man sich noch etwas gedulden, da derzeit ein echter Engpass bei Tiefbaufirmen herrsche. Ganz schnell kam Thomas Mertens zu einer weiteren Leuchte an der Sommerauer Straße: Bereits ein Angebot hatte sich Ortsvorsteher Heinz Hettich eingeholt. "Wenn die das noch in diesem Jahr schaffen, sofort den Auftrag vergeben", sicherte Strobel zu. Für Bernhard Kienzler als Vorsitzendem des BLHV-Ortsvereins waren die Ansichten des Kandidaten zur Landwirtschaft wichtig. Dazu zählten auch der Tourismus und die maroden Straßen im Außenbereich. "Wir haben den Tourismus voll im Blick und versuchen, vor allem auch die Zimmer und Ferienwohnungen in den Ortsteilen zuzuweisen. Und was die Straßen betrifft, haben wir festgelegt, dass künftig jedes Jahr für die Straßen in den Ortsteilen 75 000 Euro zur Verfügung stehen. Also werden diese Straßen Stück für Stück gemacht", hatte er Argumente vorzuweisen. Für ein erneutes BZ-Verfahren müsse man den Bund und das Land begeistern, da habe die Stadt keinen Einfluss, musste er auf Anfrage Kienzlers eingestehen. In Sachen Schulden gab er an, dass die Adelheid vollumfänglich bezahlt sei – alle ab diesem Jahr verkauften Grundstücke seien Gewinn für die städtische Kasse. "Wir wären dumm, in der derzeitigen Zinsphase keine Schulden zu machen. Und – wir machen rentierliche Schulden, wenn das möglich ist. So wird das künftige Parkhaus hinter der Volksbank nach dem Bau sofort Einnahmen generieren", betonte Strobel. Die Verträge würden mit langfristiger Zinsbindung, also auf mindestens 15, eher 20 Jahre abgeschlossen, so dass nach Ablauf des Vertrages nicht mehr allzu viel zu bezahlen sei. Noch weitere Fragen drängten die Besucher, allerdings ging es dabei um Details, wie eine Erweiterung der Einfahrt ins Dorf am so genannten Lehrerhaus und ähnliche Kleinigkeiten. Am Ende setzte sich Strobel auf ein Bier zu den Zuhörern im Sportheim, nachdem er um rege Unterstützung bei der Bürgermeister-Wahl am 12. November gebeten hatte.