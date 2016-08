Triberg (rtr). Wie sehr gerade das Waldsportbad bei heißem Wetter die Menschen anzieht, zeigt sich an dem Bedarf an Parkplätzen. Da reichen die badeigenen Plätze bei Weitem nicht aus und werden die Autos dicht an dicht entlang der Straßen im Umkreis des Bades abgestellt. Wie von Schwimmmeister Lutz Lorbeer zu erfahren war, würden Besucher der beliebten Triberger Wasserfälle teilweise ihre Fahrzeuge ebenfalls in diesem Bereich abstellen. Das mache sich bei der Parkplatzsituation gerade an schönen Ferientagen bemerkbar.