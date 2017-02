Triberg Auf den Spuren von Paul Cézanne

Triberg (bk). "Kunst im Kino" heißt die vierteilige Filmreihe für Kunstliebhaber, die am 15. Januar in einer Matinee in den Kronenlichtspielen in Triberg startete. Die Filmreihe wird nun am morgigen Sonntag, 12. Februar, um 10.30 Uhr fortgesetzt mit "Meine Zeit mit Cezanne".