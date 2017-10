Triberg Auf dem Friedhof wird es eng

Zur Diskussion stand in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Gremmelsbach die Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof, da die bisherige Fläche schon zu einem guten Teil belegt ist.

Triberg-Gremmelsbach. Setzt sich der Trend zur Urnenbesttatung in dieser Weise fort, so ist damit zu rechnen, dass in der Zukunft diese Art der Bestattung die einzige bleiben wird. Besprochen wurde die Form der Gestaltung der Wand.

Ortsvorsteher Reinhard Storz führte mit der Firma Vorgespräche. Er schlug nach ihrem Rat vor, die Fläche in der Richtung der zwei Flügel zu erweitern, und zwar in der Form eines erweiterten "u". es sollten dabei aber nicht einfach Platten angebracht werden, weil Risse und Senkungen später zu erwarten wären. Die Lösung sind Stelen, senkrecht stehende steinerne Säulen, auf beiden Seiten im Abstand von 80 Zentimetern bis zu einem Meter je zwei oder drei. Eine zweite Urnenwand erübrigt sich so.